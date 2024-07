POL-RE: Marl: Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung gesucht - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen: Am Freitagabend gegen 19:30 h meldete eine Zeugin, dass sie einen schwer verletzten Mann an der Lindenstraße in Herten gefunden habe. Der Mann saß an einer Garage und blutete stark. Mit einer schweren Verletzungen wurde der 32-jähriger Syrer ...

mehr