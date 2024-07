POL-RE: Herten: Sieben Leichtverletzte nach Unfall im Kreisverkehr - Linienbus beteiligt

Recklinghausen (ots) - Eine 41-jährige Rollerfahrerin aus Castrop-Rauxel war am Sonntagnachmittag (ca. 15:30 Uhr) auf der Wittener Straße in Richtung Datteln unterwegs. In Höhe der Kreuzung Beethovenstraße wartete ein Autofahrer (42 Jahre alt) an einer roten Ampel. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache bemerkte die 41-Jährige das stehende Auto ...

mehr