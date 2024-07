Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Oberhausen: Verfolgungsfahrt von Bottrop nach Oberhausen

Recklinghausen (ots)

Polizeibeamte wollten einen 44-Jährigen Autofahrer kontrollieren - der gab allerdings Gas und flüchtete bis nach Oberhausen.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde ein Autofahrer aus Gladbeck am frühen Montagmorgen (01:10 Uhr) auf der Beisenstraße in Bottrop angehalten. Der Autofahrer hielt auch zunächst an, während der Kontrolle gab er dann aber Gas und flüchtete auf die A2. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf, der Mann fuhr von der A2 auf die A3 und kurz auf die A42. Im weiteren Verlauf verließ er die Autobahn fuhr weiter über die Buschhausener Straße. Hier fuhr er mehrfach über rote Ampeln. Die Flucht endete im Bereich einer Sackgasse in der Straße Zum Eisenhammer. Hier hatte der Mann zunächst noch einen Streifenwagen gerammt und anschließend versucht zu Fuß zu flüchten. Zwischenzeitlich waren auch Polizeikräfte aus Oberhausen eingetroffen. Der 44-Jährige konnte festgesetzt werden. Bei der Verfolgung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Das Auto wurde durch die Polizei sichergestellt. Der 44-Jährige stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen, ihm wurden Blutproben entnommen. Im Fahrzeug fanden die Polizeibeamten kleine Mengen von Drogen. Außerdem ist der Gladbecker nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen den 44-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts auf ein Verbotenes Kraftfahrzeugrennen.

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 7.500 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

