POL-NI: Obernkirchen - Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl im Supermarkt

Hagenburg (ots) - Am 23.05.2024 um etwa 14:44 Uhr befährt ein 86-jähriger Mann aus Seelze mit seinem VW Golf die B 441 aus Wunstorf kommend in Richtung Hagenburg. An der Kreuzung Wunstorfer Str./ Altenhäger Str. warten zu diesem Zeitpunkt zwei PKW vor einer roten Ampel. Der Seelzer fährt in der Folge zunächst auf den VW Golf einer 62-jährigen Neustädterin auf. Dieses Fahrzeug wird durch die Wucht des Aufpralls auf ...

