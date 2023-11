POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speicher (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 21.10.2023, bis Montag, 23.10.2023, kam es zu Sachbeschädigungen durch Graffiti an einem Privatgelände in der Bachstraße in Speicher. Dabei wurden eine Mauer sowie eine Gartentüre besprüht. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise auf die bisher unbekannten Täter bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: ...

