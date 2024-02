Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Belästigung im Linienbus - Zeugen gesucht - Ergänzung!!

Recklinghausen (ots)

Eine 19-Jährige aus Haltern am See fuhr in einem Linienbus der Linie 227 von Haltern am See in Richtung Marl. Auf Marler Stadtgebiet stiegen am Freitag, gegen 19:30 Uhr, zwei unbekannte Männer an der Haltestelle Römerstraße in den Bus ein. Einer der beiden Männer setzte sich neben die Frau. Er fing an sie körperlich zu belästigen. Als sich die 19-Jährige verbal zur Wehr setzte, spuckte der Mann in ihre Richtung.

Die Männer verließen an der Haltestelle Paracelsus-Klinik den Bus.

Personenbeschreibungen:

Tatverdächtiger: männlich, ca. 20 Jahre alt, 1,80m groß, leichter Kinnbart, nur noch wenige Zähne Begleiter: männlich, 30-35 Jahre alt, grau-weißes Oberteil, schwarze Hose

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell