Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Castrop-Rauxel

Recklinghausen (ots)

Am 18.02.2024 gegen 11:34 Uhr ereignete sich in Castrop-Rauxel auf der Wartburgstraße ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Der Fahrer eines blauen Lamborghini (ein 19jähriger Mann aus Castrop-Rauxel) verließ den Kreisverkehr Wartburgstraße / Schwarzer Weg in Fahrtrichtung Norden. Hier verlor der Pkw-Fahrer die Kontrolle über den hochmotorisierten Sportwagen und prallte etwa 100 m weiter in zwei geparkte Pkw. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 50.000,-EUR.

Im Laufe des gestrigen Tages und der heutigen Nacht ist dieser blaue Lamborghini zusammen mit einem grauen Audi R8 mehrfach der Polizei gemeldet und auch einmal kontrolliert worden. Der Fahrer dieses Audi R8 kehrte kurz nach dem Verkehrsunfall zur Unfallörtlichkeit zurück. Mit ihm war ein ebenfalls 19jähriger Mann aus Castrop-Rauxel unterwegs. Hinweise darauf, dass der Fahrer dieses Audi an dem Verkehrsunfall beteiligt gewesen ist, liegen aktuell nicht vor.

Nach telefonischer Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden beide Pkw und die Führerscheine der Fahrzeugführer sichergestellt.

Ob womöglich ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen vorliegt ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Wenn es Zeugen gibt, die den Unfallhergang beobachtet haben oder aber in den letzten beiden Tagen der Lamborghini und/oder der Audi R8 in Castrop-Rauxel aufgefallen sind, werden diese gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0800 - 2361 111 in Verbindung zu setzen.

