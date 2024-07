Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mann schwer verletzt - Verdächtiger in Untersuchungshaft

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Am Freitagabend gegen 19:30 h meldete eine Zeugin, dass sie einen schwer verletzten Mann an der Lindenstraße in Herten gefunden habe. Der Mann saß an einer Garage und blutete stark. Mit einer schweren Verletzungen wurde der 32-jähriger Syrer aus Herten in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er operiert werden. Die Verletzung war offensichtlich durch ein Messer verursacht worden. Zur Ermittlung der Gesamtumstände wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen Bekannten des 32-Jährigen. Der tatverdächtige 38-jährige Syrer aus Castrop-Rauxel stellte sich am Samstagabend an einer Polizeiwache. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und am Sonntag (14.07.) verkündet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell