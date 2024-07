Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche/Diebstahl - Zeugen gesucht

Recklinghausen

Datteln

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Castroper Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie ohne Beute und in unbekannte Richtung. Zunächst hatten die Täter versucht über einen Nebeneingang in die Bäckerei zu kommen. Da dies nicht gelang, schlugen sie eine Scheibe ein und hebelten im Inneren eine Tür auf. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Haltern am See

Bislang unbekannte Täter brachen am Montagvormittag in ein Zweifamilienhaus an der Hauptstraße ein. Sie hebelten ein Schlafzimmerfenster auf, durchsuchten die Räume nach Beute und nahmen mindestens Goldschmuck mit. Ob noch mehr entwendet wurde, konnte noch nicht gesagt werden. Ein Zeuge hatte zwei Mädchen/junge Jugendliche gesehen, die auffällig oft am Haus vorbeigelaufen sein sollen. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Ob sie tatsächlich mit dem Einbruch in Verbindung stehen ist unbekannt.

Herten

Am Freitagnachmittag (ca. 16:30 Uhr) brachen unbekannte Täter während der Ladenöffnungszeit einen Metallschrank im Mitarbeiterbereich eines Lebensmittelmarktes an der Straße Zum Bahnhof auf. Aus dem Schrank nahmen die Täter eine größere Menge Zigaretten mit. Anschließend flüchteten sie durch ein Fenster in unbekannte Richtung. Ein Mitarbeiter im Laden wurde durch drei Männer während der Tat möglicherweise absichtlich in Gespräche verwickelt.

Marl

Über den Notausgang gelangten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag in die Räume eines Kindergartens an der Brassertstraße. Sie durchwühlten mehrere Räume nach Beute. Anschließend wurden Laptops und Bargeld entwendet. Hinweise zur Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

