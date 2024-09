Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall

Emleben (ots)

Eine 85-Jährige befuhr mit ihrem Ford gestern Abend die K27 in Richtung Uelleben. Am Ortsausgang Emleben befand sich eine 69 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes dahinter. Als sich beide im Beschleunigungsvorgang befanden, verzögerte die 85-Jährige plötzlich aus bislang unbekannter Ursache ihren Ford. Die Mercedes-Fahrerin wich aus, konnte eine Kollision allerdings nicht vermeiden. Der Ford kam im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin und ein weiterer Insasse wurden beim Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Die Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße war circa 2 Stunden voll gesperrt. (mla)

