FW Sonsbeck: Umgestürzte Bäume in Labbeck infolge eines Unwetters

Sonsbeck (ots)

Dienstag, 13.08.2024, 20:05 Uhr - Ein kurzes, aber heftiges Unwetter zog am Dienstagabend über den Niederrhein. Die Gemeinde Sonsbeck lag am Randbereich der Gewitterzelle, sodass lediglich eine Einsatzstelle in Labbeck abzuarbeiten war.

Die Einheit Labbeck wurde mit dem Stichwort Sturmschaden zum alten Bahndamm an der Marienbaumer Straße alarmiert. Hier waren aufgrund der Wetterlage mehrere Bäume und Äste ab- bzw. umgeknickt. Diese waren teilweise ineinander verkeilt und blockierten die Fahrbahn halbseitig.

Durch die Feuerwehr wurde die Fahrbahn für den Zeitraum der Arbeiten voll gesperrt. Die Bäume und Äste wurden mit der Kettensäge zerkleinert und mit einem Greifzug entfernt. Die Einheit Labbeck war mit 12 Einsatzkräften im Einsatz. Nach ca. zwei Stunden konnte die Straße wieder freigegeben werden.

