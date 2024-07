Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Gelöschtes Feuer - Rauchmelder warnt Bewohner

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sonsbeck (ots)

Freitag, 26.07.2024, 04:51 Uhr - Bei einem Brand in Sonsbeck entstand Sachschaden, bevor das Feuer von alleine erlosch. Die Bewohner des Gebäudes wurden durch Rauchmelder auf das Ereignis aufmerksam.

Am frühen Freitagmorgen wurde die Einheit Sonsbeck mit dem Stichwort "B1 - Gelöschtes Feuer" zur Brandnachschau zu einem Gebäude am Wildpaßweg gerufen. Dort war es in einem Abstellraum hinter einem Carport aus zunächst unbekannter Ursache zu einem Brandereignis bekommen.

Der entstandene Rauch zog in einen angrenzenden Raum und löste dort den Rauchmelder aus. Die Bewohner begaben sich daraufhin ins Freie und stellten fest, dass das Feuer anscheinend bereits selbstständig erloschen war. Richtigerweise alarmierten sie dennoch die Feuerwehr.

Die Einheit Sonsbeck entrauchte den betroffenen Bereich mit einem Hochleistungslüfter und kontrollierte das Gebäude mit einer Wärmebildkamera ohne Feststellungen auf Glutnester. Am Gebäude und der Einrichtung entstand durch Flammen und Rauch erheblicher Sachschaden.

Für die Feuerwehr war der Einsatz nach rund 40 Minuten beendet. Die Ermittlung der Brandursache obliegt der Polizei. Das Gebäude wurde an den Eigentümer übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell