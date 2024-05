POL-FR: Bad Bellingen: Abermals Pkw aufgebrochen

Freiburg (ots) - Am 20.05.2024, gegen 08:45 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehren Lenzkirch und Saig in das Waldgebiet Ruhbühl in Lenzkirch gerufen. Durch einen dort mit Waldarbeiten beschäftigten Mann wurde an der dortigen Örtlichkeit eine Feuerstelle festgestellt, welche hohe Flammen ...

mehr