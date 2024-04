Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 65-jähriger Fahrradfahrer aus Datteln wurde bei einem Unfall am Dienstagnachmittag schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen bremste der Pedelec-Fahrer auf dem Radweg der Friedrich-Ebert-Straße so stark ab, dass er stürzte. Vermutlich wollte er mit der Vollbremsung einen drohenden Zusammenstoß mit einem 48-jährigen Autofahrer aus Dinslaken verhindern, der gegen 15 Uhr von der Körtlingstraße in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen wollte. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der 65-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

