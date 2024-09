Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Rechts vor Links

Am Montag verursachte ein 60-Jähriger einem Unfall in Laichingen mit Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr. Ein 60-Jähriger war mit seinem VW in der Straße Am Bleichberg unterwegs. An der Kreuzung zur Wilhelmstraße missachtete er die Vorfahrt einer 37-Jährigen. Die Fahrerin war mit einem Mercedes unterwegs. Beide Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laichingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am VW Golf auf 2.000 Euro, den am Mercedes auf rund 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

