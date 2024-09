Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen - Müll entsorgt

Mehrere Säcke mit Hausmüll entdeckte ein Zeuge am Montag bei Öpfingen.

Der Zeuge informierte die Polizei am Vormittag. Er hatte im Bereich der Leiwerthalde am Ufer zum Stausee vier Säcke mit Hausmüll entdeckt. Der Müll dürfte dort wohl zwischen Freitag 20.9. und Sonntag 22.9. entsorgt worden sein. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen um festzustellen, wer den Unrat dort abgelagert hat. Nun muss der Bauhof der Gemeinde Öpfingen für die Entsorgung des Mülls aufkommen.

Hinweis der Polizei:

Müll gehört nicht in die Natur. In Wald und Flur kann er für Pflanzen und Tiere sehr gefährlich werden. Deshalb ist es auch verboten, den Müll einfach in die Gegend zu werfen. Dafür drohen teils hohe Bußgelder. Die Polizei verfolgt diese Verstöße mit Nachdruck.

