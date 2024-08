Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Am Montag, gegen 02:55 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Christian-Dathan-Straße den 16-jährigen Fahrer eines unbeleuchteten E-Scooters. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass kein gültiger Versicherungsschutz für den E-Scooter bestand. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Kontrolle eines Pkws in der Kurt-Schumacher-Straße konnten gegen 03:10 Uhr diverse Veränderungen am Fahrzeug eines 51-jährigen Mannes festgestellt werden. Unter anderem waren nachträglich am Pkw Distanzscheiben, Sonderräder und LED-Leuchten verbaut worden. Der 51-Jährige konnte keinerlei Unterlagen für die Veränderungen vorlegen, weshalb die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Zulassungsstelle in Kenntnis gesetzt. Gegen den Fahrer wurde zudem ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

