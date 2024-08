Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Römerberg (ots)

In der Nacht vom Sonntag führten Polizeibeamte Verkehrskontrollen in Römerberg durch. Um 23:05 Uhr wurde ein Wohnmobil auf Grund eines defekten Rücklichts in der Speyerer Straße angehalten. Der 60-jährige Fahrer händigte lediglich einen internationalen Führerschein aus Australien aus. Der Fahrer wohnte seit über einem Jahr fest in Deutschland und konnte eine entsprechende Umschreibung seiner Fahrerlaubnis nicht vorweisen. Dem 60-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen 23:40 Uhr wurde in der Schwegenheimer Straße eine Verkehrskontrolle bei einem 42-jährigen Pkw-Fahrer durchgeführt. Hierbei nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Dem 42-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell