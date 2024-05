Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb bedroht Zeugen mit Messer

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein unbekanntes Duo hat am Donnerstagabend, 16.05.2024, das Portemonnaie einer Bielefelderin gestohlen, die in einem Restaurant an der Jöllenbecker Straße zu Gast war. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:30 sprach ein unbekannter Mann eine 18-jährige Bielefelderin an, die sich im Außenbereich eines Restaurants an der Jöllenbecker Straße, in Höhe der Mindener Straße, befand. Während ein Täter die junge Frau nach dem Weg zum Hauptbahnhof fragte, näherte sich ein Komplize von hinten und entwendete ihr Portemonnaie vom Tisch.

Zwei Zeugen beobachteten den Diebstahl und folgten den Männern in Richtung des Hauptbahnhofs. Im Bereich der Unterführung an der Jöllenbecker Straße, in Höhe Friedenstraße, holten sie die Diebe ein und forderten sie auf, dass Portemonnaie herauszugeben. Daraufhin bedrohte ein Dieb die Zeugen mit einem Messer und flüchtete mit seinem Mittäter über die Friedenstraße in Richtung Zimmerstraße.

Die zwei Diebe sollen 25 bis 30 Jahre alt sein und schwarze Haare haben. Ihr Erscheinungsbild wurde als nordafrikanisch beschrieben.

Der Dieb, der das Portemonnaie stahl, soll zudem 170 cm bis 175 cm groß sein. Bei der Tat trug er schwarze Sneaker, eine schwarze kurze Hose, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Daunenjacke.

Der Komplize, der die Bielefelderin in ein Gespräch verwickelte, soll 185 cm groß sein. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Sneakern.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu diesem räuberischen Diebstahl beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell