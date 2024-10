PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher schlagen Terrassentür ein +++ Pkw aufgebrochen +++ Baustellenlampen entwendet +++ Gartenhütte aufgebrochen +++ Anlagebetrug führt zu großem finanziellem Schaden

1. Einbrecher schlagen Terrassentür ein, Aarbergen-Daisbach, Langgasse, Samstag, 05.10.2024, 13:20 Uhr bis 20:20 Uhr

(fh)Im Laufe des Samstags kam es im Aarbergener Ortsteil Daisbach zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Im Zeitraum von 13:20 Uhr bis 20:20 Uhr näherten sich die Einbrecher dem Anwesen in der Langgasse und begaben sich zu einer rückseitig gelegenen Terrassentür. Diese brachen sie mit einem unbekannten Hebelwerkzeug auf und verschafften sich so eine Einstiegsstelle. Im Anschluss wurde das Haus betreten und durchsucht, ehe man unerkannt die Flucht antrat. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro, Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise in der Sache unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Transporter aufgebrochen, Idstein, Nassauer Straße, Freitag, 04.10.2024, 20:00 Uhr bis Montag, 07.10.2024, 07:30 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende brachen Unbekannte ein in Idstein geparktes Fahrzeug auf und entwendeten daraus Werkzeug. Der zwischen Freitag und Montag in der Nassauer Straße geparkte weiße Ford Transit wies am Montagmorgen eine eingeschlagene Heckscheibe auf. Beim genaueren Hinsehen stellte der Fahrer dann fest, dass Werkzeug im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro aus dem Inneren entwendet worden war.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Baustellenlampen entwendet, Eltville-Rauenthal, Hauptstraße, Festgestellt: Sonntag, 06.10.2024, 10:30 Uhr

(fh)Am Sonntag gerieten Baustellenlampen im Eltviller Stadtteil Rauenthal ins Visier von Dieben. Vermutlich zur Nachtzeit stahlen die Langfinger die beiden Lampen von einem Baustellengerüst in der Hauptstraße und machten sich anschließend mit ihrer Beute aus dem Staub. Da zu den Tätern bislang noch keine Informationen vorliegen, erbittet die Polizeistation Eltville um Hinweise unter der Rufnummer (06123) 9090-0.

4. Einbruch in Gartenhütte, Oestrich-Winkel, Vollradser Allee, Donnerstag, 03.10.2024, 16:00 Uhr bis Samstag, 05.10.2024, 10:45 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag und Samstag brachen Unbekannte in einen Garten in Oestrich-Winkel ein. Am Samstagmorgen stellte der Inhaber des Gartens aus der Vollradser Straße fest, dass seine Gartenhütte gewaltsam geöffnet und eine Tasche daraus gestohlen worden war. Wann und wie genau die Einbrecher auf das Gelände gelangten ist aktuell noch unklar. Die Polizeistation Rüdesheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

5. Anlagebetrug führt zu großem finanziellem Schaden, Idstein, September 2024

(fh)Die Polizei warnt vor betrügerischen Maschen im Internet. Diesen Monat verlor ein Mann aus Idstein durch eine betrügerische Anlageberatung über 35.000 Euro. Die Betrugsmaschen, mit denen potenzielle Opfer angelockt werden, sind vielfältig. Manchmal sind es Werbebanner auf Social-Media-Plattformen, wo im Namen von Fernsehsendungen oder Prominenten geworben wird. Hierbei handelt es sich jedoch um sogenannte Scamming-Seiten, die den guten Namen der Prominenten ohne deren Einverständnis nutzen, um Vertrauen bei ihrer Zielgruppe zu generieren. Es kann sich aber auch um neue Bekanntschaften im Internet handeln, die sich nach einem kurzen Chat als Anlageberater ausgeben. Die klassischen Spam-Mails mit entsprechenden Gewinnversprechen gibt es natürlich auch noch. Alle Maschen haben jedoch nur ein Ziel: Die potenziellen Opfer werden auf Internetplattformen gelockt, die sich als täuschend echte Handelsplattformen ausgeben. Dort investieren sie mittels diverser Überweisungen in vermeintliche Kryptowährungen. In der Regel werden sie dabei auch telefonisch von vermeintlichen Anlageexperten beraten, die sie immer wieder zu weiteren Investitionen drängen. Bei den "Experten" handelt es sich jedoch nicht um seriöse Anlageberater, sondern um Betrüger, die mit entsprechender Software und Überredungskunst an das Geld der Betroffenen gelangen wollen. Meist über Wochen verfolgen die Opfer auf der Plattform, wie ihre Investitionen immer mehr Gewinn abwerfen. Die Gewinne sind aber ausschließlich rein fiktiv und werden nie an die Anleger ausgezahlt. Im weiteren Verlauf werden die Opfer dazu gebracht, immer höhere Summen zu überweisen. Manchmal werden sie auch durch Fehlermeldungen aufgefordert, bestimmte Überweisungen zu wiederholen.

Daher ergeht der dringende Hinweis der Polizei: Überprüfen Sie Investitionsmöglichkeiten immer auf ihre Seriosität! Hohe Gewinnmargen bei geringem Risiko sind meist zu schön, um wahr zu sein; vor allem, wenn sie durch nicht verifizierbare Quellen aus dem Internet angeboten werden.

Sollten Sie darüber hinaus Fragen zu gängigen Betrugsmaschen haben, steht Ihnen die Polizeiliche Beratungsstelle unter cybercrimepraevention.ppwh@polizei.hessen.de jederzeit zur Verfügung.

