POL-RTK: Niedernhausen - Trickdiebe schlagen in Seniorenheim zu

Bad Schwalbach (ots) - (Ste) In der Zeit vom Donnerstag, 03.10.2024, 18:00 Uhr, bis Samstag, 05.10.2024, 13:00 Uhr, versuchten unbekannte Einbrecher sich in Idstein im Bereich der Straße Am Güterbahnhof an verschiedenen Mehrfamilienhäusern Zugang über die jeweiligen Tiefgaragen-Tore zu verschaffen. Hierfür wurde versucht, durch die Rollgitter hin durchzugreifen oder diese derart zu manipulieren, sodass man in das ...

mehr