POL-OE: Verkehrsunfall unter dem Einfluss berauschender Mittel

Attendorn (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch (7. August, 9 Uhr) und Mittwoch (14. August, 9 Uhr) in ein Wohnhaus in der Lübecker Straße eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten sie ein Fenster einer Tür und gelangen so in die Wohnräume. Sie entwendeten Teile einer neuen Heizungsanlage. An dem Haus entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei ...

