Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Kirchhundem (ots)

Ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungswagens hat sich am Donnerstag (15. August) gegen 14 Uhr auf der B 517 (Rahrbacher Höhe) in Kirchhundem ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 34-Jähriger mit einem Rettungswagen die Bundesstraße von Kirchhundem aus in Richtung Rahrbacher Höhe. Zur gleichen Zeit hatte eine 66-Jährige ihren Pkw am Fahrbahnrand in einer Parkbucht geparkt. Sie beabsichtigte, aus dieser auf die B 517 in Fahrtrichtung Welschen-Ennest einzufahren. Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde die 66-Jährige sowie ihr 84-jähriger Beifahrer verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen im insgesamt fünfstelligen Eurobereich. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

