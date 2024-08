Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Gebäude eines islamischen Vereins

Finnentrop (ots)

In ein Haus eines islamischen Vereins im Werksweg sind unbekannte Täter in dem Tatzeitraum zwischen Dienstag (13. August, 19 Uhr) und Mittwoch (14. August, 14 Uhr) eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten so in die Büroräume. Im Inneren beschädigten sie einen Snack- und Getränkeautomaten. Sie entwendeten zudem Bargeld. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sichere Spuren.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

