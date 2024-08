POL-OE: Tageswohnungseinbruch in Attendorn

Attendorn (ots) - Ein Alleinunfall eines 44-jährigen Pedelec-Fahrers hat sich am Montag (12. August) gegen 19:55 Uhr in der Waldenburger Bucht ereignet. Dabei befuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand der Radfahrer die Straße bergab. Er fuhr dann mit dem Reifen gegen einen Bordstein, verlor anschließend die Kontrolle über das Rad und stürzte. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: ...

