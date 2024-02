Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: PKW und Traktor kollidieren

Werl-Büderich (ots)

Am gestrigen Donnerstag ereignete sich auf der B1 an der Kreuzung Schlückinger Weg ein Verkehrsunfall. Ein 82-Jähriger PKW-Fahrer aus Unna kollidierte mit einem 26-Jährigen Traktor-Fahrer aus Soest. Der PKW-Fahrer befuhr die Büdericher Bundesstraße aus Unna kommend. Der Traktorfahrer beabsichtigte an der Kreuzung rechts abzubiegen in Richtung Werl. Auf Höhe der Haltelinie kam es im Kreuzungsbereich aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der PKW-Fahrer und seine 86-Jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (rb)

