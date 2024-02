POL-LB: Löchgau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (11./12.02.2024) brachen noch unbekannte Täter in das Gebäude eines Restaurants in der Mercedesstraße in Sindelfingen ein. Die Einbrecher hebelten das Bürofenster des Gebäudes auf. In den Räumen wurde ein Tresor mit Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrags sowie Schlüsseln gestohlen. Am Fenster entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, ...

