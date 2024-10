PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Entwendeter Volvo zurückgelassen +++ Zwei Einbrüche in Tiefgaragen +++ Werkzeugdieb gestört ++ Dieb festgehalten +++ Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall +++ Beitrag der Polizeiautobahnstation

Bad Schwalbach (ots)

1. Entwendeter Volvo zurückgelassen, Idstein, Walramstraße, Samstag, 05.10.2024, 16.10 Uhr

(ro)Am Samstagnachmittag hat ein Autodieb in Idstein zugeschlagen. Das hochwertige Fahrzeug im Wert von etwa 100.000 Euro ließ der Täter jedoch unweit des Tatorts zurück. Gegen 16.10 Uhr machte sich ein Unbekannter auf dem Gelände eines Autohauses in der Walramstraße an einem Volvo zu schaffen. Der Täter gelangte nach ersten Erkenntnissen mit dem zugehörigen Schlüssel ins Fahrzeug und flüchtete in diesem in die Black-und-Decker-Straße. Dort versuchte er das Ortungsgerät zu entfernen. Nachdem dies misslang, ließ er den grauen Volvo XC90 am Straßenrand zurück und entfernte sich. Der hierdurch entstandene Schaden am Pkw wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der Täter wird als kräftig beschrieben. Er trug ein gelbes T-Shirt, eine schwarze Weste, eine schwarze Hose und dunkle Schuhe. Die Idsteiner Polizei ermittelt. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

2. Zwei Einbrüche in Tiefgaragen, Idstein, In der Ritzbach, Stettiner Straße, Freitag, 04.10.2024, 19 Uhr bis Dienstag, 08.10.2024, 16 Uhr

(ro)In den letzten Tagen haben Einbrecher in Idstein zwei Tiefgaragen aufgebrochen. In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "In der Ritzbach" und entwendeten aus einem dortigen Garagenabteil vier Kompletträder im Wert von etwa 600 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Schaden am Rolltor beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zwischen Montag, 16.30 Uhr und Dienstag, 16 Uhr verschafften sich Einbrecher ebenfalls über ein Rolltor Zutritt zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Stettiner Straße. Ob die Täter Gegenstände mitgehen ließen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Polizei in Idstein nimmt Hinweise in dieser Sache unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Werkzeugdieb gestört, Niedernhausen, Ahornstraße, Mittwoch, 09.10.2024, 22.45 Uhr

(ro)Am Mittwochabend brach ein Unbekannter ein in Niedernhausen geparktes Fahrzeug auf und wollte daraus Werkzeug entwenden. Der orangefarbene VW Transporter parkte in der Ahornstraße, als der Täter gegen 22.45 Uhr mit einem Backstein eine Scheibe des Fahrzeugs einschlug. Er wollte Werkzeug im Wert von 5.000 Euro mitgehen lassen. Hierbei wurde er jedoch von einem Zeugen gestört und entfernte sich fluchtartig. Der Unbekannte wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug eine blaue Jacke und eine graue Sweatshirt-Jacke mit Kapuze. Die alarmierten Streifen konnten den Mann nicht mehr ausfindig machen, die Polizei fahndet nun nach ihm.

Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Dieb festgehalten, Rüdesheim-Assmannshausen, Rheinuferstraße, Mittwoch, 09.10.2024, 23.10 Uhr

(ro)In Rüdesheim-Assmannshausen hat ein Mann am Mittwochabend einen Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ein 46-jähriger Wohnsitzloser nutzte im Schutz der Dunkelheit die Gelegenheit einer offenstehenden Garagentür eines Anwesens in der Rheinuferstraße. Aus der Garage wollte er einen Rucksack und ein Haushaltsmesser entwenden. Hierbei wurde er um 23.10 Uhr von einer Zeugin beobachtet, die den Eigentümer verständigte. Dieser konnte den 46-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeistreife festhalten. Die Beamten brachten den Wohnsitzlosen zur Dienststelle, dort wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

5. Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall, Geisenheim, Nothgottesstraße, Mittwoch, 09.10.2024, 16:00 Uhr

(cw)Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich Mittwochnachmittag in Geisenheim. Gegen 16 Uhr geriet der 68-jährige Fahrer eines Mitsubishi in der Nothgottesstraße in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Mann mit dem Audi einer 46-jährigen Frau aus dem Rheingau. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 70.000 Euro. Neben dem 68-Jährigen wurden auch seine 61-jährige Beifahrerin und die 46-jährige Fahrerin des Audi leicht verletzt und vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert. Bezüglich des Unfallhergangs ergaben erste Ermittlungen, dass der 68-Jährige übermüdet gewesen sein könnte. Ein Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Beitrag der Polizeiautobahnstation Medenbach

Ins Schleudern geraten, Gemarkung Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 10.10.2024, 4:20 Uhr

(cw)Ein Unfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Bundesautobahn 3 bei Niedernhausen.

Gegen 04:20 Uhr befuhr ein 24-jähriger Niederländer die A3 zwischen den Anschlussstellen Niedernhausen und Idstein in Richtung Köln, als er vermutlich aufgrund Aquaplaning die Kontrolle über seinen Mercedes Sprinter verlor und mit der Mittelleitplanke kollidierte. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt, der Sprinter war jedoch nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 11.500 Euro. Aufgrund der Bergungs- und Reparaturarbeiten mussten der mittlere und linke Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

