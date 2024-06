Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Einbruch in Schule

Baiersbronn (ots)

Von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte gewaltsam in eine Schule in der Nogent-le-Rotrou-Straße in Baiersbronn eingedrungen und haben Diebesgut an sich genommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangte die Täterschaft zwischen Donnerstag, 30.05.2024, 16:00 Uhr und Freitag, 31.05.2024, 07:00 Uhr über ein zuvor eingeworfenes Fenster in das Innere der Schule. In der Schule durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume nach Diebesgut und öffneten gewaltsam mehrere Schließfächer.

Der insgesamt entstandene Diebstahlsschaden ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt mehrere tausend Euro.

Der Polizeiposten Baiersbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07441 5360 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell