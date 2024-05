Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Gechingen - Unfall mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Gechingen (ots)

Drei leicht Verletzte und etwa 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 4363.

Nach derzeitigem Sachstand der Ermittlungen befuhr ein 54-jähriger Opel-Fahrer gegen 6:37 Uhr die Kreisstraße 4363 von Deufringen kommend in Richtung Gechingen, als er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Möglicherweise war ein kurzfristiger körperlicher Mangel für den Fahrfehler ursächlich. Dort kollidierte er mit einem ihm entgegenkommenden Pkw eines 60-Jährigen, der zur selben Zeit von Gechingen in Richtung Deufringen unterwegs war.

Anschließend schleuderte der Opel-Fahrer weiter nach links gegen die Leitplanke und wurde von dort wieder zurück in die Fahrbahnmitte abgewiesen. Dort kam es zu einer weiteren Kollision mit einer 35-jährigen Mercedes-Fahrerin, die hinter dem 60-jährigen Pkw-Lenker ebenfalls von Gechingen in Richtung Deufringen fuhr. Der Opel drehte sich in der Folge um 180 Grad und kam im Seitenstreifen rechts der Fahrbahn in Fahrtrichtung Gechingen zum Stehen. Der Mercedes und der Pkw des 60-Jährigen kamen hintereinander in gleicher Richtung in Fahrtrichtung Deufringen zum Stehen.

Alle drei Pkw-Lenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte verbrachten den Opel-Fahrer und den 60-jährigen Fahrzeug-Lenker in umliegende Krankenhäuser. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe, war eine Nassreinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr erforderlich.

Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden.

Antonia Klein, Pressestelle

