Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kontrollaktion: Schwerpunkt unzulässig veränderte Fahrzeuge und motorisierte Zweiräder

Pforzheim (ots)

Am gestrigen Donnerstag führte das Polizeipräsidium Pforzheim, aufgrund einer Veranstaltung, eine Kontrollaktion mit dem Schwerpunkt auf unzulässig veränderte Kraftfahrzeuge und motorisierte Zweiräder durch. An insgesamt drei Kontrollstellen im Bereich der Karlsruher Straße nahmen die eingesetzten Polizeibeamten eine Vielzahl an Fahrzeugen genauer unter die Lupe.

Die Kontrollen, die von 10.00 bis 17.00 Uhr stattfanden, wurden mit viel Fingerspitzengefühl und in enger Zusammenarbeit mit den Fahrzeughaltern durchgeführt. Trotz des umsichtigen Vorgehens der Polizeibeamten beanstandeten diese eine Vielzahl an Fahrzeugen. Von den insgesamt über 200 kontrollierten Pkw und über 50 Zweirädern führten die Kontrollen in 37 Fällen, aufgrund unterschiedlicher Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

In sieben besonders schweren Fällen war es erforderlich, die betroffenen Fahrzeuge auf das Gelände der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu bringen. Hier werden die Fahrzeuge einer eingehenden technischen Untersuchung unterzogen.

Neben den teilweise unzulässigen Fahrzeugveränderungen stellten die Beamten auch eine Vielzahl an Gurtverstößen sowie Mängel an der Sicherung von Kindern in den Fahrzeugen fest.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell