POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrgast während Taxifahrt in psychischem Ausnahmezustand

Auf der Bundesautobahn 8 bei Pforzheim hat ein Mann in Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Einsatz der Polizei ausgelöst.

Ein 33-jähriger Mann war am Freitag gegen 00.15 Uhr auf der Autobahn 8 von Richtung Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Stuttgart in einem Taxi als Fahrgast unterwegs. Nachdem er offenbar während der Fahrt wild mit den Händen gestikulierte und erhebliche Abweichungen von normalem Verhalten aufwies, bat der Taxifahrer dies zu unterlassen. Weiter versuchte der Fahrgast in die Richtung des Fahrers zu schlagen und ins Lenkrad zu fassen. Daraufhin hielt der Taxifahrer zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Heimsheim auf dem Seitenstreifen an und alarmierte die Polizei. In der Folge stieg der 33-Jährige aus dem Fahrzeug aus und beschädigte das Taxi.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten des Verkehrsdienstes Pforzheim konnten den verhaltensauffälligen Mann vor Ort vorläufig festnehmen. Da er sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er schließlich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

