Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kontrolle verloren: Fahrzeug landet auf Dach

Pforzheim (ots)

Die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat am frühen Donnerstagmorgen ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der Kelterstraße.

Der Mercedes-Fahrer befuhr gegen 02:15 Uhr die Kelterstraße in Richtung Dietlinger Straße, als er am Kreuzungsbereich mit der Bodelschwinghstraße aus noch nicht näher bekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Unbekannte geriet in den Gegenverkehr und touchierte einen entgegenkommenden Sprinter. Der Unbekannte lenkte sein Fahrzeug in der Folge zunächst nach rechts gegen einen Bordstein und hiernach nach links in Richtung der parallel verlaufenden Bahngleise. Hier durchbrach er einen Zaun und fuhr die Böschung hinab. Das Fahrzeug kam neben dem Gleisbett auf dem Dach zum Stehen. Der Fahrzeuglenker flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers, verliefen negativ.

Der Fahrzeuglenker wird wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 30 bis 40 Jahre, etwa 185cm groß. Am Unfallzeitpunkt trug er einen dunklen Kapuzenpullover.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 07231 186 - 3311, zu melden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell