POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ölbronn-Dürrn - Fahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Ölbronn-Dürrn (ots)

Am frühen Freitagmorgen hat sich ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4524 ereignet, bei welchem der Fahrer eines Hyndai von der Fahrbahn abgekommen und im Anschluss mit einem Baum kollidiert ist.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 25-jähriger Pkw-Lenker, gegen 00:30 Uhr, die Kreisstraße von Ölbronn kommend in Fahrtrichtung Dürrn als er aufgrund noch unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts in den Grünstreifen geriet. Durch ein Gegenlenken des Fahrers geriet das Fahrzeug ins Schleudern, und driftete nach links über die Fahrbahn, querte den dortigen Radweg fuhr eine Böschung hinauf. Dort Kollidierte der Hyndai mit einem Baum, wurde von diesem abgewiesen und auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Der Fahrer musste durch die an der Unfallstelle eintreffende Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus stationär eingeliefert werden. Die Unfallstelle war während der Bergungs- und Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Gesamtschaden kann bislang nicht beziffert werden.

