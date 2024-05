POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Unfallflucht mit Sachschaden: dunkelblaues Zugfahrzeug mit Auflieger gesucht

Eutingen im Gäu (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 20:00 Uhr und Dienstag, 16:00 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße "Am Flugplatz" im Ortsteil Eutingen gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft drang über ein Fenster in das Gebäude ein und entwendete Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise ...

