Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt erneut 5 Haftbefehle

Reitzenhain (ots)

Am 12. Mai 2024 um 09:50 Uhr wurde ein 46-jähriger Rumäne am Grenzübergang in Reitzenhain von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab zwei Ausschreibungen zum Haftbefehl. Zum einen von der STA Dresden wegen Unterschlagung und zum anderen von der STA Tübingen wegen Diebstahl. Die Gesamtgeldstrafe von über 11000 EUR konnte der Rumäne nicht aufbringen, er wurde in die JVA Zwickau eingeliefert.

Auch am 11. Mai 2024 um 06:15 Uhr wurde bei einem 38 Jahre alten Rumäne ein Strafvollstreckungshaftbefehl festgestellt. Er konnte die Gesamtgeldstrafe von fast 300 EUR wegen Diebstahl von der STA Ulm aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Ebenfalls am 11. Mai 2024 um 16:15 Uhr wurde ein Ukrainer zur Einreisekontrolle vorstellig. Gegen den 37Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Diebstahl von der STA Ingolstadt vor. Auch er konnte die geforderte Gesamtgeldstrafe von über 800 EUR aufbringen und weiterreisen.

Ein 47 Jahre alter Tscheche wurde bereits am 6. Mai 2024 um 02:00 Uhr von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrolliert. Ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr von der STA Stuttgart war noch offen. Er konnte den Gesamtbetrag von über 800 EUR aufbringen und nach Deutschland einreisen.

Auch ein Ukrainer im Alter von 20 Jahren wurde am 6. Mai 2024 um 08:30 Uhr zur Einreisekontrolle vorstellig. Ein Haftbefehl der STA Hof wegen Einfuhr explosionsgefährlicher Stoffe wurde bei ihm festgestellt. Er konnte die geforderte Geldstrafe von 545 EUR entrichten und ebenfalls einreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell