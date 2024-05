Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am heutigen Tag kurz nach 00:00 Uhr wurde ein 32 - jähriger ungarischer Staatsangehöriger zur Einreisekontrolle am Grenzübergang in Reitzenhain vorstellig. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz haben den Ungarn fahndungsmäßig überprüft und konnten eine Ausschreibung zum Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Passau wegen Urkundenfälschung feststellen. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe von über 3600 Euro nicht aufbringen und wurde in die JVA Zwickau eingeliefert. Erst am 2. Mai 2024 um 08: 15 Uhr wurde bei einem bulgarischen Staatsangehörigen durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang Reitzenhain eine Ausschreibung zum Strafvollstreckungshaftbefehl wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort von der Staatsanwaltschaft Lübeck festgestellt. Für den 31- jährigen Mann wurde die geforderte Geldstrafe in Höhe von über 550 Euro beim Polizeirevier Apolda von seinem Vater eingezahlt, da er das Geld nicht aufbringen konnte. Danach konnte der Bulgare seine Reise fortsetzen. Auch am 30. April 2024 endete die Reise für einen 39 - jährigen Ungarn in der JVA Zwickau. Der Mann wurde um 20:15 Uhr zur Kontrolle am Grenzübergang Reitzenhain vorstellig. Auch hier wurde von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz eine Ausschreibung zum Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz wegen Diebstahl festgestellt. Die geforderte Gesamtgeldstrafe von über 800 Euro konnte der Mann nicht aufbringen, er wurde in die JVA Zwickau eingeliefert.

