Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Mann nimmt vermeintlich alkoholisiert am Straßenverkehr teil

Bad Liebenzell (ots)

Stark alkoholisiert ist eine 27-Jährige an seinem Pkw am Donnerstagabend in Bad Liebenzell von Beamten des Polizeireviers Calw angetroffen worden.

Zunächst wurde durch eine aufmerksame Zeugin ein augenscheinlich betrunkener Autofahrer in seinem Audi zwischen Monakam und Bad Liebenzell gemeldet. Die hinzugeeilten Polizeibeamten konnten den 27-Jährigen in der Folge gegen 19:50 Uhr in der Lindenstraße an ihrem Pkw antreffen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen und aufgrund der Gesamtumstände, lag der Verdacht nahe, dass der 27-Jährige zuvor mit seinem Fahrzeug fuhr, obwohl er durch den Konsum von alkoholischen Getränken scheinbar fahruntauglich war. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Autofahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell