POL-KN: (Tuttlingen, Eßlingen

Lanskreis Tuttlingen) Polizei schnappt "Bauwagen-Einbrecher" (27./30.09.2024)

Tuttlingen (ots)

Beamten des Polizeireviers Tuttlingen ist es am Montagnachmittag gelungen, zwei "Bauwagen-Einbrecher" zu schnappen. Über das vergangene Wochenende sind zunächst unbekannte Täter in einen an einem Feld neben der Schwenninger Straße stehenden Bauwagen eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Innenraum und entwendeten dort eine Soundbox, mehrere hundert Euro Bargeld und eine Kiste Bacardi. Auf den vom Besitzer des Bauwagens zur Verfügung gestellten Aufnahmen einer selbst installierten Wildkamera, waren neben dem Tatgeschehen vier Personen und ein Autokennzeichen mit Hamburger Zulassung zu sehen. Im Rahmen der Streifenfahrt stellten die Beamten das Auto zunächst im Gegenverkehr und kurz darauf geparkt in der Max-Planck-Straße fest. Die drei Insassen versuchten sich zu Fuß zu entfernen, konnten jedoch eingeholt und ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger vorläufig festgenommen werden. Bei den Beiden handelte es sich um zwei der vier auf der Überwachungskamera zu sehenden Tatverdächtigen. Neben den Tatwerkzeugen fanden die Polizisten bei der Durchsuchung des Autos auch die bei dem Einbruch in den Bauwagen getragene Kleidung der beiden Heranwachsenden und Jugendlichen auf.

Die weiteren Ermittlungen bzgl. der Mittäter der beiden jungen Männer und dem Verbleib des Diebesguts dauern an.

