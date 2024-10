PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: In Pkws eingebrochen ++ Mit Pfefferspray besprüht ++ Paketdiebe festgenommen ++ Bei Verkehrsunfall mit Lkw verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Pkw-Scheiben eingeschlagen und Gegenstände entwendet, Gemarkung Heidenrod, Waldparkplätze entlang der L3031, Freitag, 11.10.2024, zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr sowie Samstag, 12.10.2024, zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr

(Sto) Sowohl am Freitag-, als auch am Samstagnachmittag kam es im Bereich Heidenrod, auf Waldparkplätzen entlang der L3031, zu Einbrüchen in zwei Pkws.

Am Freitagnachmittag schlugen demnach bislang unbekannte Täter die hintere, linke Seitenscheibe eines schwarzen Skoda Fabia ein, welcher zu diesem Zeitpunkt auf einem Waldparkplatz an der L3031, zwischen Heidenrod-Laufenselden und der B260, geparkt war. Sie entwendeten in der Folge diverse Gegenstände und flüchteten unerkannt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro.

Einen Tag später, am Samstagnachmittag, zerstörten ebenfalls bislang unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite eines grauen Mercedes. Auch dieses Fahrzeug war auf einem Waldparkplatz abgestellt - diesmal jedoch entlang der L3031, zwischen den Abfahrten Heidenrod-Nauroth und Langschied. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro und es wurden persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet.

Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen diesbezüglich übernommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter (06124) 7078-0 zu melden.

2. Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray, Idstein, Dammmühlenweg, Freitag, 11.10.2024, 23:15 Uhr

(RR) Am späten Freitagabend kam es im Bereich Dammmühlenweg in Idstein zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Der 19-jährige Geschädigte aus Hünstetten befand sich auf dem Heimweg, als er auf eine bislang unbekannte sechsköpfige Personengruppe traf. Nachdem es zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen war, wurde der Geschädigte von einer der Personen zu Boden geschubst. Anschließend wurde ihm mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Daraufhin flüchteten alle sechs Personen in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise hierzu werden unter der Rufnummer (06126) 9394-0 erbeten.

3. Zwei Personen nach Paketdiebstahl festgenommen, Geisenheim-Johannisberg, Schulstraße, Samstag, 12.10.2024, 19:00 Uhr

(Sto) Am Samstagabend kam es in Geisenheim-Johannisberg zu einem Paketdiebstahl, in dessen Folge zwei Täter durch die Polizei festgenommen werden konnten.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen begaben sich insgesamt drei Personen auf ein Firmengelände in der Schulstraße. Dort stahlen sie ein abgelegtes Paket sowie eine Plastikbox und entfernten sich anschließend fußläufig vom Gelände. Ein Zeuge konnte die Tat beobachten und verständigte sowohl den Firmeninhaber, als auch eine weitere Person. Gemeinsam konnten die Personen die Täter in der Nähe offensiv ansprechen und zwei Personen zum Stehenbleiben auffordern. Ein Täter ergriff sogleich die Flucht.

Die zwischenzeitlich verständigte Polizei nahm die beiden verbliebenen Diebe vor Ort fest. Der Flüchtige konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden durch die Beschuldigten Sicherheitsleistungen entrichtet, da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Im Anschluss an erkennungsdienstliche Behandlungen durften die Delinquenten die Rüdesheimer Polizeidienststelle verlassen.

4. Vandalismus in der Eltviller Altstadt, Eltville, Altstadt, Sonntag, 13.19.2024, zwischen 02:00 Uhr und 03:10 Uhr

Am frühen Morgen des 13.10.2024 kam es durch bislang unbekannte Täter in der Eltviller Altstadt zu Vandalismus.

Im Rahmen dessen wurden durch diese auf ihrer Tour durch die Stadt diverse Gegenstände wie Blumenkübel, Baustellenschilder und ein Roller umgeworfen und letzterer dabei beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Eltville ermittelt in dieser Sache und bittet unter der Rufnummer (06123) 9090-0 um Zeugenhinweise.

5. Mit Lkw kollidiert und verletzt,

Gemarkung Schlangenbad-Wambach, Landesstraße 3037, Samstag, 12.10.2024, 07:45 Uhr

(Sto) Am Samstagmorgen kam es auf der L3037 nahe Schlangenbad-Wambach zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen eine Person leichtverletzt wurde. Nach aktuellem Stand fuhr ein 45-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz mit einem Lkw samt Anhänger von Schlangenbad-Bärstadt aus in Fahrtrichtung Schlangenbad-Wambach. Als dieser nach links hin abbiegen wollte und dazu bereits stark verlangsamt hatte, fuhr eine dahinterfahrende 50-jährige Frau aus Schlangenbad mit ihrem Pkw dem Vorausfahrenden hinten auf.

Sowohl am Pkw, einem Volkswagen Golf, als auch am Lkw-Anhänger, entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die 50-jährige Schlangenbaderin kam mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Strecke für ca. 30 Minuten vollgesperrt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell