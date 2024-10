Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Abend des 23.10.2024, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der L532 im Einmündungsbereich zur L454 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 78-jährige PKW Fahrer aus Neustadt hielt im Einmündungsbereich an, um auf die L532 zu fahren. Hierbei übersah er den von links kommenden 56-jährigen Motorradfahrer aus Ludwigshafen. Trotz des frühzeitigen Bremsvorganges des Motorradfahrers kam es zum Zusammenstoß. In Folge dessen stürzte der Motorradfahrer zu Boden, blieb jedoch unverletzt. Vorsorglich wurde dieser dennoch durch einen Rettungswagen ins Vincentius Krankenhaus in Speyer gefahren. Sowohl am PKW als auch am Motorrad, welches nicht mehr fahrbereit war, entstand Sachschaden. Die Polizei Schifferstadt sicherte die Unfallstelle im Kreuzungsbereich ab, welcher teilweise für ca. 30 Minuten für den übrigen Fahrzeugverkehr gesperrt werden musste.

