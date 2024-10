Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Falscher Mitarbeiter der Bank

Schifferstadt (ots)

Am 22.10.2024 erscheint die 54-jährige Anzeigenerstatterin bei der Polizei Schifferstadt und gibt an, einen Anruf eines Mitarbeiters der Hypervereinsbank erhalten zu haben. Der Anrufer teilte mit, dass ihr gemeinsames Konto mit ihrem Ehemann gehackt worden sei und wies die 54-jährige an, eine vierstellige Summe auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Da die Rufnummer des Bankmitarbeiters mit der von Ihrer Bank übereinstimmte, überwies sie das Geld auf das Konto. Erst im Nachgang habe sie Verdacht geschöpft und ging nach Rücksprache mit ihrer Bank zur Polizei um Strafanzeige zu stellen. Es liegen keine Hinweise zu dem unbekannten Anrufer vor. Die Polizei rät, niemals vorschnell persönliche Daten im Internet und am Telefon an unbekannte Personen herauszugeben sowie Geld an unbekannte Kontonummern zu überweisen. Angezeigte Rufnummern können fingiert sein; beenden Sie solche Telefonate und rufen Sie zurück. Wählen Sie hierbei selbst anstatt die Rückruf-Funktion zu nutzen. Informationen über viele der gängigsten Betrugsmaschen finden Sie auch auf www.polizei-beratung.de.

