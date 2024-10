Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrskontrollen

Speyer (ots)

Am Dienstagmorgen wurde diverse Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt drei Handy-Verstöße bei Kraftfahrzeugführern, zwei Verstöße wegen der falschen Benutzung von Radwegen und zwei Verstöße wegen nicht mitgeführten Dokumenten geahndet. In der Nacht zum Mittwoch wurde durch Polizeibeamte der PI Speyer eine Kontrollstelle in der Petschengasse eingerichtet und Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Alle Verkehrsteilnehmer hielten sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit, sodass es zu keinen Verstößen kam.

