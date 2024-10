Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ohne Führerschein Verkehrsunfall verursacht

Speyer (ots)

Am Dienstag ereigneten sich in Speyer gleich zwei Verkehrsunfälle, bei denen der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen 07:35 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads die Theodor-Heuss-Straße und wollte nach links in die Josef-Schmitt-Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden, geradeaus fahrenden, 57-jährigen Pkw-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.350 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrer des Zweirads nicht im Besitz eines Führerscheins war. Gegen 22:15 Uhr bog ein 31-jähriger Pkw-Fahrer von der Abfahrt der B9 Höhe Speyer Nord nach links in die Schifferstadter Straße ab. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Pkw-Fahrer. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand. Der 31-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den 52-Jährigen sowie den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen der Fahrt ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

