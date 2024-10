Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Hütte

Grimmelshausen (ots)

In der Zeit von Dienstagvormittag bis Freitagnachmittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Hütte in der Dorfstraße in Grimmelshausen. Die Unbekannten entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen einen Kasten Bier sowie mehrere Gläser Wurst. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0259147/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell