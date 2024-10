Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Von Unbekannten nach Streit überfallen und beraubt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Parkstraße;

Tatzeit: Sonntag, 06.10.2024, 07.00 Uhr;

Eine Gruppe bislang unbekannter Täter überfiel am frühen Sonntagmorgen in Gronau einen 30-jährigen Mann und raubte dessen Geldbörse - der Tat sei ein Streit vorausgegangen. Der Mann aus Gronau hatte sich kurz vor der Tat in einer Gaststätte an der Mühlenmathe aufgehalten. Dort sei es zu einem Streit mit einer Gruppe junger Männer gekommen. Das spätere Opfer verließ die Gaststätte und begab sich auf den Heimweg. Auf der Parkstraße sei es zu einer erneuten Begegnung mit den Männern aus der Gaststätte gekommen. Unvermittelt hätten mehrere Täter mit Fäusten gegen den Kopf des Gronauers geschlagen. Nach dem Schlag mit einer Eisenstange habe er das Bewusstsein verloren. Als er wieder zu sich gekommen sei, wären die Unbekannten weg gewesen. Später habe der 30-Jährige festgestellt, dass seine Geldbörse aus der Jacke entwendet worden sei. Bei der Gruppe der Tatverdächtigen soll es sich um vier bis fünf junge Männer mit kurzen schwarzen Haaren gehandelt haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise den Streit in der Gaststätte in der Mühlenmathe oder den Überfall auf der Parkstraße beobachten konnten. Hinweise zu der genannten Gruppe nimmt das Kriminalkommissariat Gronau, Tel. (02562) 9260, entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell