POL-BOR: Vreden - Schuppen geriet in Brand

Südlohn (ots) - Tatort: Südlohn, Am großen Busch; Tatzeit: 05.10.2024, zwischen 15.00 Uhr und 17.15 Uhr; Unbekannte sind am Samstagnachmittag in ein Wohnhaus in Südlohn eingebrochen. Die Täter schlugen die Terrassentür ein, um in das Gebäude an der Straße Am großen Busch zu gelangen. Sie durchsuchten die Räume des Einfamilienhauses. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unklar. Zu dem Geschehen kam es zwischen ...

