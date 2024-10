POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad

Schifferstadt (ots) - Am 21.10.2024, gegen 12:15 Uhr, kam es in der Maxburgstraße in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrschüler und seinem Fahrlehrer. Der Fahrschüler, welcher gerade eine Übungsstunde mit dem Motorrad absolvierte, bremste an einer Einmündung vorschriftsmäßig entsprechend der Rechts-Vor-Links Regelung ab. Dies übersah der hinter dem Fahrschüler fahrenden Fahrlehrer und ...

