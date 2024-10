Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots)

Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Montag, gegen 16:05 Uhr, die Geibstraße in Fahrtrichtung Am Technik Museum. An einer Bushaltestelle setzte der 32-Jährige ordnungsgemäß den Fahrtrichtungsanzeiger und kam zum Halten, um seinen Beifahrer aus dem Fahrzeug aussteigen zu lassen. Dies übersah ein dahinter fahrender 36-jähriger Rennradfahrer, kollidierte mit dem Pkw und wurde auf das Dach des Fahrzeugs geschleudert. Hierdurch verletzte sich der Radfahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

