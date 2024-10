Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Täter auf frischer Tat gefasst

Schifferstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 20.10.2024, gegen 4:45 Uhr, informierte ein Anwohner aus dem Lettenhorst die Polizei in Schifferstadt darüber, dass er eine dunkel gekleidete, männliche Person dabei beobachten würde, wie sie im Vorbeigehen die Türen der geparkten Fahrzeuge im Lettenhorst überprüfe, ob diese verschlossen sind. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch Polizeibeamte angefahren, wo der Tatverdächte angetroffen werden konnte. Da dieser sich nach Ansprache sofort verbal aggressiv verhielt wurde er aus Gründen der Eigensicherung gefesselt. Der Mitteiler bestätigte, dass es sich bei dieser Person um den Mann handelte, den er an den Fahrzeugen gesehen hatte. Bei dem 30-jährigen Mann aus Polen konnte eine Tasche festgestellt werden, welche dem Mitteiler gehörte. Der Täter, welcher kein Ausweisdokument mit sich führte, wurde zur Polizeiinspektion verbracht, wo seine Identität zweifelsfrei festgestellt werden konnte. Insgesamt konnten bisher sechs Fahrzeuge ermittelt werden, welche der Täter geöffnet hatte, da diese unverschlossen waren. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf ca. 100 Euro, da lediglich allerlei Kleinigkeiten, wie z.B. Parfum, Felgenreiniger, Verbandsmaterial, usw. entwendet wurden. Sollten Sie ebenfalls betroffen sein, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 / 4950 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen, um einen möglichen Schaden bekannt zu geben. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, sämtliche Fahrzeuge beim Verlassen zu Verschließen und damit gegen Diebstahl zu sichern.

